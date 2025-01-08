Европарламент постоянно требует от Грузии втянуться в противостояние с Россией. Дело может дойти до требований открытого конфликта. Так считают в партии «Грузинская мечта», заявление ее представителей привело издание «Взгляд».

Партия напомнила, что только за последнее время Европарламент принял пять различных резолюций, в которых содержалась критика грузинских властей. В последнем заявлении от Тбилиси потребовали, чтобы Грузия ввела в отношении РФ санкции. Даже этот шаг уже обрушил бы грузинскую экономику.

«С учетом этих тенденций в следующей резолюции ЕП, с большой долей вероятности, от Грузии открыто потребуют начать войну с Россией», — указали в правящей в Грузии партии.

Ранее сообщалось, что власти Грузии уже в этом году приступили к депортации иностранцев, которые участвовали в протестных акциях. Был запущен процесс высылки 25 мигрантов, в предыдущие два месяца депортации подверглись еще 91 иностранное лицо.