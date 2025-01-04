Министерство внутренних дел Грузии инициировало процесс депортации 25 иностранных граждан, участвовавших в акциях протеста в ноябре–декабре прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. По сведениям, 10 человек уже покинули территорию страны.

По данным министерства, за ноябрь–декабрь 2024 года из Грузии было выдворено 91 иностранное лицо, часть из которых уехала добровольно. Среди них граждане Ирана, Алжира, Индии, Марокко, Шри-Ланки, Египта, Пакистана, Нигерии, Ирака, Турции, Азербайджана, России, Туркменистана и других государств.

Что касается статистики за весь 2024 год, то из страны было депортировано 430 иностранцев, что на 126% превышает показатель предыдущего года.

Ранее сообщалось, что в МИД России предрекли Грузии «украинский путь» из-за влияния Запада.