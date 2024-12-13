В грузинском парламенте назвали решение США о санкциях бессмысленным

Решение США о введении санкций против Грузии является непонятным и бессмысленным. Об этом заявил на брифинге спикер парламента республики Шалва Папуашвили. Его слова процитировал ТАСС.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил недоумение и осуждение в связи с решением США о введении санкций против Тбилиси. По мнению Папуашвили, это не только нелогично, но и игнорирует серьезные нарушения прав человека в прошлом, особенно в период правления Михаила Саакашвили.

Он также отметил, что в годы его президентства имели место быть случаи жестоких человеческих пыток, разгон свободных средств массовой информации и рэкет бизнеса. А Штаты при этом оставляли данные проблемы без внимания. Кроме того, Папуашвили указал на инцидент с нападением на парламент Грузии, на который в США попросту закрыли глаза.

Ранее в Штатах ввели визовые ограничения против должностных лиц Грузии за подрыв демократии.