В Хабаровске работникам сгоревшего театра выплатят матмопощь в размере 20 тыс. руб.

Власти Хабаровского края выплатят по 20 тыс. руб. каждому работнику краевого академического музыкального театра в качестве материальной помощи. Об этом в мессенджере сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин. Он поручил подготовить соответствующие документы до 15 октября.

Он отметил, что помощь получат 333 работника театра, включая ведущих солистов и вспомогательных специалистов. Пока специалисты занимаются восстановлением поврежденного здания, в качестве альтернативы для выступлений рассматриваются Дом офицеров ВВО и кинотеатр «Совкино». 24 сценические площадки по всей России уже объявили, что ждут артистов сгоревшего театра на гастроли.

Как ранее сообщили власти Хабаровского края, вокалисты, музыканты, танцоры и сотрудники театра не потеряют рабочие места. Отмечалось, что, пока здание будет восстанавливаться, работники будут обеспечены работой и продолжат получать зарплату.

Как отметил Демешин, весь Хабаровский край поддерживает коллектив театра.

Пожар в театре произошел утром 3 октября. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 4 тыс. кв. м. В результате ЧП огнем была уничтожена обшивка здания, обрушились внутренние конструкции и кровля.

Как сообщали в МЧС России, тушение пожара осложнялось высокой пожарной нагрузкой и большим количеством горючих материалов. Кроме того, во время пожара произошли взрывы не менее шести баллонов с газом. Пожар в здании театра был ликвидирован спустя двое суток.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Воскресенске на пожаре погибли двое детей.