В подмосковном Воскресенске при пожаре погибли два ребенка

В Воскресенске Московской области при пожаре в двухэтажной бане погибли двое детей. Об этом в мессенджере сообщило МЧС России.

Отмечается, что пожар распространился на 79 кв. м. К тушению огня привлекли 33 специалистов и 19 единиц специальной техники. Девочки 10 и 11 лет скончались, их отца с ожогами госпитализировали.

Сейчас на месте ЧП продолжаются работы по ликвидации огня. Специалистам предстоит выяснить причины пожара.

Ранее МЧС сообщило, что в Челябинской области при пожаре в частном домовладении погибли дети — трехлетний мальчик и девочка возрастом 1 год и 8 месяцев. Отмечалось, что огонь охватил также придомовые постройки. В ликвидации пожара участвуют 19 специалистов МЧС. Также используются пять единиц спецтехники.

Также сообщалось, что в Норильске арестовали сбившего насмерть 14-летнюю девочку боксера.