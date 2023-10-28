В ХАМАС заявили о готовности проводить немедленный обмен пленными

ХАМАС сообщает о готовности заключить сделку по обмену пленными с Израилем. Об этом пишет издание РИА Новости , уточняя, что так заявил глава политбюро ХАМАС Яхьи Синвара.

По словам Синвары, в ХАМАС готовы освободить всех заложников, но в обмен Израиль должен освободить заключенных в оккупационных тюрьмах, говорится в заявлении.

Такое заявление для представителей движения не первое: ранее они уже обращались к Израилю и сообщали, что готовы произвести обмен заложников на заключенных, которые сейчас находятся в израильских тюрьмах. Это можно сделать, как уточнялось, и в один, и в несколько этапов.