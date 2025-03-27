В обесточенном Херсоне началась паника

Российские военные нанесли удару по вокзалу Херсона, который является важным логистическим объектом украинских боевиков.

Дело в том, что через вокзал проходит снабжение группировок ВСУ в городе и его окрестностях.

Информация об этом появилась в украинских телеграм-каналах.

На вокзале взрывной волной выбило стекла, получил повреждения вагон поезда, следовавшего до Льва, а также кабели электропитания и водоснабжения.

В некоторых районах Херсона нет света.

На поезде Херсон — Львов перевозят провиант для группировки ВСУ. В результате обстрела уничтожено несколько вагонов, передает телеграм-канал «От Мариуполя до Карпат».

Украинские боевики попытались эвакуировать состав в направлении Николаева.

После этого удара в обесточенном центре города началась паника.

Ранее сообщалось о том, что РФ планирует захват Днепра с Сумщиной для их обмена на Херсон и Запорожье.