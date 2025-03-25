В Москве рассчитывают на то, что Вашингтон окажет давление на Киев и потребует от него полного вывода украинских войск с этих территорий, сообщает The Moscow Times со ссылкой на неназванного представителя российских властей.

По словам источника, на недавних консультациях между Россией и США по Украине в Саудовской Аравии активно обсуждалось давление на Киев с целью заставить его пойти на уступки в Новороссии.

«Либо Трамп повлияет на них, чтобы они ушли, либо нам скажут: „Вступайте в затяжные переговоры и параллельно используйте военную силу для установления контроля“. Это худший вариант, потому что форсирование рек — всегда болезненная операция», — пояснил он.

Согласно информации из источника, в качестве одного из возможных вариантов рассматривается захват части территории другой области Украины, например, Днепропетровской или Сумской. Затем может быть предложено обменять эти территории на Херсон и Запорожье.

Ранее сообщалось, что ВС РФ начали создание зоны безопасности в Сумской области.

* — СМИ-иноагент