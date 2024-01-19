В Херсоне повреждены объекты критической инфраструктуры

Глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин, назначенный киевским режимом, сообщил, что в Херсоне прозвучали взрывы. Об этом он написал в своих соцсетях.

Прокудин отметил, что в результате взрыва были повреждены инфраструктурные объекты. Какие именно — он не уточнил.

Территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей стали частью России в результате сентябрьских референдумов. На данный момент под контролем РФ находится 75% территорий Херсонкой области. Часть региона, которая находится на правом берегу Днепра и город Херсон, временно оккупированы ВСУ. В ноябре 2022 года административным центром Херсонской области стал Геническ.

Россия наносит удары по критической инфраструктуре с 10 октября 2022 года. За два дня до этого, 8 октября, киевский режим устроил теракт на Крымском мосту, в результате которого было повреждено шоссейное полотно.

Как заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, удары по критической инфраструктуре направлены на истощение украинской армии, но никак не против мирных граждан Украины.

Ранее мы сообщали, что в Хмельницкой области произошли взрывы. СМИ отмечали, что ВС РФ нанесли удар по военному аэродрому.