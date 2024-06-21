В Херсоне среди солдат ВСУ наблюдается вспышка холеры

В Херсоне среди военнослужащих ВСУ зафиксировали вспышку холера. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на херсонское подполье.

Отмечается, что в медучреждения города доставили около 100 человек. Как минимум отмечено 12 летальных случаев. Кроме того, рассказал собеседник агентства, фиксируются случаи заражения и гражданских лиц.

Как уточнил представитель херсонского подполья, назначенные киевским режимом власти города опасаются всеобщей паники, в связи с чем выдают выявленные случаи холеры заболеванием брюшным тифом.

По предварительным данным, источником распространения холеры является вода. Отмечалось, что в зоне риска находятся системы водоснабжения у таких населенных пунктов как Антоновка, Садовое, Томина Балка, Днепровское, Кизомыс, Белозерка, Дачи. Все они расположены на правом берегу Днепра.

Холера представляет собой опасное инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Vibrio cholerae. Оно передается через потребление загрязненной воды или продуктов, что может привести к сильной дегидратации и даже смерти, если не начать лечение своевременно. Симптомы холеры обычно включают рвоту, жажду, а также потерю сил.

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