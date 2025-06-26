В Херсонской области появится новый курортный город

В Херсонской области приступили к реализации масштабного проекта — строительству нового современного города на Арабатской стрелке. Об этом РИА Новости сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — 2025.

По его словам, этот проект обещает преобразить Херсонщину, превратив ее в привлекательный центр отдыха и жизни для тысяч жителей и туристов.

Сальдо рассказал, что первая очередь нового города рассчитана на расселение 30 тыс. человек и предполагает создание комфортной инфраструктуры для их жизни. В центре нового города планируется возвести правительственный квартал, а вокруг — многоэтажные жилые комплексы высотой до 9 этажей, а также индивидуальное жилищное строительство.

«Мастер-план уже начал реализовываться. Это выглядеть будет очень красиво, привлекательно и удобно. Херсонская область обладает очень большими потенциальными возможностями для строительства жилья и объектов отдыха, санаторно-курортного назначения», — отметил Сальдо.

Он подчеркнул, что особое внимание уделяется социальной сфере. Так, участникам специальной военной операции (СВО) в новом городе планируют выдавать участки по льготным условиям. В новом населенном пункте появятся отели, рекреационные зоны и объекты общественного питания.

Сальдо добавил, что Херсонская область обладает значительным потенциалом для строительства и развития туризма. Регион стал частью России после проведения референдума в сентябре 2022 года. Несмотря на сложную ситуацию, большая часть территории — около 75% — находится под контролем российских сил.

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