Мэр Анапы Василий Швец отправился в отставку

Глава администрации города Анапы Василий Швец подал в отставку. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

Издание сослалось на информацию, полученную от пресс-службы правительства Краснодарского края.

«Мэр Анапы Василий Швец ушел в отставку по собственному желанию. Его решение поддержали депутаты совета города-курорта», — указали журналистам.

Уход с поста градоначальника связан с переходом на новое место работы. Какую должность и в какой структуре будет занимать Швец, не говорится. На должность исполняющего обязанности мэра Анапы уже назначена Светлана Балаева, первый заместитель главы города.

Ранее сообщалось о кадровых перестановках в Курской области. Юрий Дмитрюков, временно возглавлявший Суджанский район, оставил занимаемую должность. Он находился на этом посту с середины декабря 2024 года. На его место назначен Алексей Спиридонов, ранее руководивший добровольческим центром «Патриот».