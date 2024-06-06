В Херсонской области заявили об отсутствии трудностей в восстановлении Каховской ГЭС

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о необходимости восстановления Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). По его словам, после специальной военной операции РФ никаких трудностей в этом быть не должно. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости .

Сальдо подчеркнул, что в первую очередь нужно воссоздать Каховское водохранилище. Глава региона добавил, что Каховская ГЭС выполняла гидротехническую функцию, являясь источником воды для крупнейшей в Европе и одной из крупнейших в мире мелиоративных систем.

«Вопрос с восстановлением плотины можно будет решить после окончания СВО нашей победой. Технически в этом нет ничего сложного на современном уровне развития науки и производства в России», — отметил Сальдо.

После серии ударов со стороны ВСУ плотина Каховской ГЭС не выдержала и рухнула. Инцидент произошел 6 июня 2023-го года. Из-за этого вода из водохранилища начала выходить из берегов, затопляя населенные пункты и села. В зону подтопления попали Алешки и Новая Каховка. Тогда же в Херсонской области был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который вскоре «перерос» в федеральный уровень.

Производить электроэнергию Каховская ГЭС перестала в ноябре 2022-го года.

Каховская ГЭС расположена на Днепре, в районе города Новая Каховка, ниже Каховского водохранилища, Северо-Крымского канала и Запорожской атомной электростанции (АЭС). Вниз по течению Днепра находятся села Николаевка, Ольговка, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, город Херсон и другие населенные пункты.

Ранее мы сообщали, что ВСУ атаковали НПЗ в Белгородской области. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.