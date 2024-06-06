Дрон-камикадзе атаковал НПЗ в Белгородской области

Губернатор Белгородской области сообщил об атаке дрона-камикадзе на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Белгородской области. Об этом он написал 6 июня в мессенджере.

По его словам, атака совершена на завод, расположенный в Старооскольском городском округе области. В результате — произошло возгорание одного из резервуаров. Гладков подчеркнул, что пострадавших в результате инцидента нет.

«Четырьмя пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Взрывной волной выбило окна в здании охраны», — написал Гладков.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о пожаре на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Пожар был локализован на площади 100 квадратных метров.

ВСУ регулярно атакую территорию Белгородской области. В этом регионе, а также в Курской и Брянской областях, в Крыму и Севастополе действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.