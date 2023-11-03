В «Хезбалле» возложили ответственность на США за происходящее в секторе Газа

Генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболлах» Хасан Насрулла назвал США ответственными за ситуацию в секторе Газа. 3 ноября лидер группировки выступает с первым обращением после обострения палестино-израильского конфликта.

«США несут полную ответственность за войну в секторе газа», – заявил Насрулла.

Он также подчеркнул, что Вашингтон мешает прекращению огня в Газе, а Израиль играет роль «исполнителя» в руках США. Как отметил Насрулла, они несут ответственность за преступления против арабского народа и в прошлом, и в настоящем.

Конфликт в секторе Газа продолжается с 7 октября. В этот день палестинская группировка ХАМАС объявила о начале специальной операции по «деоккупации» территорий, занятых Израилем, и выпустила по государству порядка пяти тысяч ракет. Кроме того, боевики радикального движения вторглись в южную часть государства, откуда в заложники взяли более 200 человек.

2 ноября командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщило, что столица палестинского анклава – город Газа, полностью взят в кольцо в ходе проведения наземной операции.

Война на Ближнем Востоке длится уже больше трех недель и с каждым днем становится все ожесточеннее. Тем не менее ни одна из сторон не может похвастаться особыми успехами. Чего ждать в палестино-израильском конфликте в ближайшее время — в материале «Подмосковье сегодня».