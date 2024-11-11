В ходе выборов в Молдавии прослушивались телефоны нескольких тысяч граждан
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Полиция Молдавии в ходе выборов прослушивала телефонные разговоры «сотен, если не тысяч» граждан по делу по покупке голосов. Об этом в интервью изданию Ziarul de Garda сообщил руководитель Генерального инспектората полиции Молдавии генерал Виорел Чернэуцяну.
Сотрудники полиции проделали колоссальный объем работы, сказал он.
Чернэуцяну также отметил, что имеющееся в распоряжении полиции оборудование позволяет читать сообщения на мобильных телефонах граждан страны.
Причем не имеет значения, удалили ли человек приложение или сообщение, полицейские все равно видят это в онлайн-пространстве с помощью своих систем, добавил он.
Работа по прослушиванию телефонных разговоров граждан ведется с весны прошлого года, когда перед местными выборами были выявлены схемы покупки голосов, связанные с запрещенной оппозиционной партией «Шор».
С тех пор было возбуждено 59 уголовных дел, заключил Чернэуцяну.
Ранее сообщалось о том, что в Госдуме отказались признавать победу Санду на выборах в Молдавии, назвав их профанацией.