В ходе выборов в Молдавии прослушивались телефоны нескольких тысяч граждан

Полиция Молдавии в ходе выборов прослушивала телефонные разговоры «сотен, если не тысяч» граждан по делу по покупке голосов. Об этом в интервью изданию Ziarul de Garda сообщил руководитель Генерального инспектората полиции Молдавии генерал Виорел Чернэуцяну.

Сотрудники полиции проделали колоссальный объем работы, сказал он.

Чернэуцяну также отметил, что имеющееся в распоряжении полиции оборудование позволяет читать сообщения на мобильных телефонах граждан страны.

Причем не имеет значения, удалили ли человек приложение или сообщение, полицейские все равно видят это в онлайн-пространстве с помощью своих систем, добавил он.

Работа по прослушиванию телефонных разговоров граждан ведется с весны прошлого года, когда перед местными выборами были выявлены схемы покупки голосов, связанные с запрещенной оппозиционной партией «Шор».

С тех пор было возбуждено 59 уголовных дел, заключил Чернэуцяну.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме отказались признавать победу Санду на выборах в Молдавии, назвав их профанацией.