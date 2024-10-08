Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что конфликт на Украине должен завершиться дипломатическим путем, но Запад толкает Незалежную в настоящую катастрофу.

Хорватский президент напомнил, что не давал согласия на участие военных в инициативе НАТО по содействию Украине. То есть, хорватских бойцов не отправляют в ряды ВСУ на обучение и не проводят там инструктаж. Таким образом Хорватия старается не влезать в конфликт.

«Украину мы все, ощущаю себя ответственным, столкнули в катастрофическое несчастье. Страна уничтожена, и это должно прекратиться как можно скорее. В этом я согласен с некоторыми редкими европейскими лидерами, с которыми расходимся по вопросу поддержки режима (премьера Израиля Биньямина – ред.) Нетаньяху», — высказался хорватский глава на встрече лидеров стран Западных Балкан в Черногории.

При этом хорватский парламент может одобрить участие хорватских военных в миссии НАТО. Страна продолжает оказывать финансовую помощь Украине как часть коллективного Запада. Президента Хорватии беспокоит, как эти решения отразятся при обострении конфликта.

Ранее сообщалось, что глава российского МИД настоятельно советовал прислушаться к словам Фицо о ракетном ударе по Брюсселю.