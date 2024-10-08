Лавров рекомендовал прислушаться к словам Фицо о ракетном ударе по Брюсселю

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал недавнее заявление премьера Словакии об ударе по Брюсселю. Об этом вечером вторника, 8 октября, пишет РИА Новости.

По данным издания, Лавров назвал премьера Словакии умным и честным политиком, дополнив, что таких людей сейчас немного. Журналистам Сергей Лавров также сказал, что нужно не просто слушать то, что говорит Фицо, а самое главное – слышать.

Напомним, ранее Фицо заявил, что единственный вариант изменить дискуссию на Западе о поставках дальнобойных ракет Киеву – это лишь попадание одной из таких ракет по Брюсселю.