В Хорватии вандалы закрасили краской бюст Гагарина и оставили нацистскую надпись

В хорватском городе Пула произошел акт вандализма — неизвестные закрасили бюст первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщило посольство России в Хорватии в телеграм-канале.

Неизвестные лица в ночь на 29 сентября закрасили памятник краской и оставили на нем нацистскую надпись «слава Украине»*.

Российские дипломаты выразили глубокую обеспокоенность и негодование в связи с осквернением памятника. Дипломатическое ведомств охарактеризовало этот акт вандализма как «печальное следствие украинизации» европейских стран.

Представители посольства призвали местные власти принять необходимые меры для защиты исторических памятников и привлечения виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске вандал похитил часть мемориала бойцам спецоперации.

* Министерство юстиции РФ признало фразу нацистской.