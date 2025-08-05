Белый дом радикально поменял свое мнение по поводу покупки индийскими нефтеперерабатывающими предприятиями сырья у РФ. Такое заявление сделал новостной канал Times Now.

Издание привело точку зрения бывшего посла США в Индии Эрика Гарсетти. Тот сообщил, что раньше позиция Соединенных Штатов по поводу приобретения российской нефти была совершенно иной. Подобные закупки приветствовались, поскольку они не давали мировым ценам на этот тип сырья пойти вверх.

«Индия купила российскую нефть, потому что мы хотели, чтобы кто-то покупал российскую нефть по фиксированной цене», — указал дипломат.

Ранее в США обвинили Индию в том, что она фактически финансирует украинский конфликт покупкой российской нефти. С таким заявлением выступил заместитель главы аппарата президента Соединенных Штатов Стивен Миллер. Он добавил, что Индия позиционирует себя как одного из «самых близких друзей» Америки, хотя отказывается от американской продукции и вводит огромные пошлины.