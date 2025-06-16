В Иране казнили агента «Моссада»

В Иране завершилась громкая история, связанная с агентом «Моссада» (национальной разведывательной службы Израиля) Исмаилом Фекри, который был осужден за шпионаж, пишет агентство Mehr.

Следствие установило, что Фекри, задержанный зимой 2023–2024 годов, передавал секретные данные об Иране двум офицерам израильской разведки.

Отмечается, что смертный приговор в отношении агента утвержден Верховным судом Ирана.

В Иране смертная казнь применяется за тяжкие преступления — убийство, изнасилование, педофилия, терроризм, вооруженный грабеж, похищение, контрабанда, создание порнографии, шпионаж, измена, а также за наркоторговлю, поджоги, мятеж и другие преступления, связанные с угрозой национальной безопасности или религии.

В июне сообщалось, что иранские правоохранительные органы задержали двух других агентов «Моссада» в провинции Альборз, которые занимались изготовлением взрывчатых веществ, электронного оборудования и планировали террористические акты.

Ранее стало известно, что в Иране обнаружили подпольную фабрику по производству беспилотников.