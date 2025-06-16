В Иране обнаружили подпольную фабрику по производству беспилотников
В иранском городе Рей накрыли подпольный цех по производству дронов
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В городе Рей в Иране сотрудники силовых служб обнаружили подпольную фабрику по производству беспилотных летательных аппаратов.
О находке сообщают местные издания.
По предварительной информации, незаконное производство запустили израильские агенты. Дроны, скорее всего, планировалось использовать для атаки иранских городов.
Иранская полиция уже приступила к расследованию.
Подпольное производство удалось обнаружить благодаря местным жителям. Они сами рассказали о подозрительных махинациях. В доме обнаружили взрывчатые вещества, дроны-камикадзе и самодельные бомбы.
Ранее сообщалось о том, что найдена студия, в которой работала жена возможного участника атаки БПЛА Тимофеева.