В Иране обнаружили подпольную фабрику по производству беспилотников

В городе Рей в Иране сотрудники силовых служб обнаружили подпольную фабрику по производству беспилотных летательных аппаратов.

По предварительной информации, незаконное производство запустили израильские агенты. Дроны, скорее всего, планировалось использовать для атаки иранских городов.

Иранская полиция уже приступила к расследованию.

Подпольное производство удалось обнаружить благодаря местным жителям. Они сами рассказали о подозрительных махинациях. В доме обнаружили взрывчатые вещества, дроны-камикадзе и самодельные бомбы.

Ранее сообщалось о том, что найдена студия, в которой работала жена возможного участника атаки БПЛА Тимофеева.