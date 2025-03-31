В Иране пообещали дать достойный ответ в случае агрессии США и Израиля

Если армии Израиля и Соединенных Штатов совершат агрессию против Ирана, то их действиям будет дан достойный ответ. Такое заявление сделали представители иранской армии, их слова привело агентство IRNA.

По мнению иранских военных, Америка вместе со своим союзником Израилем может совершить стратегическую ошибку и произвести акт агрессии.

«Если наши враги совершат нападение на территорию Ирана, они получат суровый и достойный сожаления ответ», — указали в иранском военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что президент США Трамп обвинил Тегеран в поддержке хуситов. По его мнению, за всеми действиями исламистов в Йемене стоит Иран. Он пообещал предпринять меры воздействия. Теперь якобы каждый выстрел хуситов станет рассматриваться Белым домом как выстрел, «произведенный оружием» и по указке иранского руководства.