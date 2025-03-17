Трамп пообещал Ирану ужасающие последствия за помощь хуситам

Президент Штатов Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за атаками хуситов и пообещал предпринять меры воздействия. Об этом глава США написал в своей соцсети Truth Social.

В своем послании Трамп допустил резкие высказывания в отношении движения, состоящего из шиитов-зейдитов.

«Пусть никто не заблуждается! Сотни атак, совершаемых хуситами — зловещими бандитами и головорезами из Йемена, которых ненавидит сам йеменский народ, — все исходят от Ирана и организованы Ираном», — заверил руководитель Белого дома.

Глава США предупредил о том, что последующие удары или ответные действия со стороны членов движения «Ансар Алла» будут встречены мощной силой и нет никаких гарантий, что только этим все ограничится. По утверждению Трампа, Иран разыгрывает «невинную жертву неуправляемых террористов», а на деле «диктует им каждый шаг, снабжает оружием, финансами, высокотехнологичным военным оборудованием и даже так называемой разведкой».

Американский лидер предостерег, что каждый выстрел хуситов с этой поры станет рассматриваться, как выстрел, «произведенный оружием» и по указке руководителей Ирана. Если это случится, Тегеран привлекут к ответственности, и он будет пожинать последствия, которые станут «ужасающими».

Ранее стало известно, что Трамп отдал приказ о начале проведения военных действий на территории Йемена из-за действий хуситов. Между тем, ранее в России призвали Штаты пересмотреть излишне радикальное отношение к данному объединению.