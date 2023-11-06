В Иране предупредили о риске экспансии ближневосточного конфликта

Глава иранского МИД Амир Абдоллахиан заявил, что ближневосточный конфликт имеет риск «разгореться» в случае, если израильская сторона продолжит наносить удары по мирному населению Газы. Соответствующее заявление Абдоллахиан сделал в беседе с итальянским телевизионным каналом Rai1, передают РИА Новости .

Иранский министр заявил, что если Израиль продолжит атаковать гражданское население Газы, экспансия ближневосточного конфликта станет неминуемой. Он сообщил о том, что в Ливане и Йемене также имеются силы сопротивления, которые могут вступить в столкновение с израильским государством.

Абдоллахиан призвал итальянское правительство надавить на США, которые имеют контроль над израильской военной мощью. Министр призвал к немедленному прекращению огня для того, чтобы избежать «разгара» конфликта.

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