По словам ирландского журналиста Чея Боулза, Брюссель и Североатлантический альянс запугивают людей военной конфронтацией с нашей страной с целью скрыть собственную некомпетентность. Об этом он написал в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он добавил, что уверен в отсутствии планов у России по нападению на Европу.

По мнению журналиста, это всего лишь гигантская афера Евросоюза для отвлечения внимания от своей вопиющей некомпетентности и вливания огромных средств в крупных производителей вооружения.

Ранее главком НАТО в Европе высоко оценил российскую армию.