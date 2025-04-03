Главком НАТО в Европе высоко оценил российскую армию

Российская армия стремительно наращивает свои возможности как в части личного состава, так и в сфере вооружений. Такое заявление сделал генерал Кристофер Каволи, главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Видео его речи было выложено на YouTube-канале NTD.

Главком выступил в сенате Соединенных Штатов и заявил, что ВС РФ очень активно повышают свои возможности.

«Россия стремительно наращивает численность вооруженных сил и восполняет боеприпасы и боевую технику», — указал он.

Каволи подчеркнул, что навыки и тактика российских военнослужащих находятся на высоком уровне. Благодаря новейшим системам вооружений они в состоянии получить преимущество на полях сражений, в первую очередь за счет ракетной системы «Орешник».

Ранее сообщалось, что военных в Европе стали готовить к прямому противостоянию с Россией. При этом ведется упор на большую длительность потенциального конфликта. По мнению ряда экспертов, война с РФ далеко не сразу перерастет в глобальную, охватывающую весь мир.