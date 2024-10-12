В Ирландии считают, что решения Зеленского спровоцируют очередную волну беженцев в Европе

По словам одного из ирландских журналистов, европейским странам стоит готовиться к очередной волне украинских беженцев из-за решения украинского лидера увеличить налоги в стране. Об этом он сообщил в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он добавил, что в ряде случаев налоги у оставшихся в живых жителей Украины вырастут почти в два раза.

По мнению ирландского журналиста, Европе стоит быть осторожной из-за угрозы новой волны украинских беженцев.

Напомним, что проект закона о повышении налогов на Украине подразумевает рост военного сбора с 1,5 до 5% для всех, за исключением военных, 25%-й налог на прибыль финансовых учреждений, ежемесячную отчетность НДФЛ, рост налога на прибыль банков до 50%.

Ранее в Киеве признали невозможность окончания конфликта с Москвой без территориальных уступок.