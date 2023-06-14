В иске к Москве Киев использовал фейки из интернета в суде ООН

В иске в Международном суде ООН против России Украина использовала вместо фактов фейки из интернета, сообщает РИА Новости 14 июня со ссылкой на представителя делегации Марию Заболоцкую.

По словам зампостпреда при Всемирной организации, Киев не смог предъявить реальных фактов в суде, вместо которых использовал фейковые материалы, среди которых и громкие слова, и мнения, и заявления из прессы. Это не может являться доказательством в суде.

Известно, что в суде в Гааге с 6 по 14 июня рассматривали иски украинцев к России еще от 2017 года, связанные с событиями в Крыму и Донбассе. Киев требует признать действия РФ на Донбассе нарушением конвенции по борьбе с терроризмом, в Крыму же – конвенции форм расовой дискриминации.

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