В Испании задержали экс-заместителя главы СНБО Украины

В Испании задержали бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Олега Гладковского, сообщило издание «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

По информации украинских правоохранительных органов, Гладковский обвиняется в нанесении ущерба бюджету Украины на сумму около 17,44 млн гривен. Дело в отношении бывшего чиновника возбуждено на основе материалов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и САП.

Отмечается, что дело связано с махинациями при закупках военной техники и не только для нужд ВСУ. В частности, ему инкриминируют покупку грузовиков повышенной проходимости по завышенной стоимости.

На Украине Гладковский находился в розыске после того, как в 2019 году его задержали и поместили в следственный изолятор (СИЗО). Несмотря на это, позднее его отпустили под залог, после чего он сбежал за границу.

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