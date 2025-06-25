В Испании заявили, что не видят последствий невыполнения целевого показателя НАТО

Испания не предвидит никаких негативных последствий, несмотря на свое намерение не достигать установленного НАТО ориентира по оборонным расходам, составляющего 5% ВВП. Такое заявление сделал министр экономики Карлос Куэрпо в беседе с Bloomberg TV.

Он подчеркнул, что Мадрид остается «надежным партнером» и намерен в полной мере выполнить свои обязательства, касающиеся военного потенциала.

Ранее испанский премьер Педро Санчес заявил, что страна не планирует превышать порог расходов на оборону в 2,1% от ВВП, поскольку действующие обязательства перед Североатлантическим альянсом этого не требуют.

По информации Reuters, на саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО одобрили увеличение военных расходов до 5% от ВВП, отреагировав, таким образом, на призывы Соединенных Штатов.

Недавно Испания выступила с предложением сделать этот целевой показатель необязательным или предоставить ей возможность не придерживаться его — соответствующее обращение премьер Санчес направил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

Ранее в Италии заявили о бессмысленности НАТО.