В Италии майское перемирие на Украине назвали не тем, что необходимо сейчас

Италия приняла к своему сведению информацию о перемирии, которое будет введено в мае на Украине российской стороной. Руководство Италии считает, что это не тот шаг, который необходим в данный момент. Такое заявление сделала Джорджа Мелони, премьер-министр этой страны. Ее точку зрения привело РИА Новости.

Мелони выступила на пресс-конференции, которую проводила совместно с турецким президентом Эрдоганом. Среди прочих вопросов она коснулась и вопроса перемирия на Украине. По ее словам, Италия в курсе российской инициативы ввести в одностороннем порядке режим прекращения огня на три дня.

«Мы принимаем эту инициативу к сведению и считаем, что это совсем не то, что необходимо», — указала она.

Мелони добавила, что России стоит показать свое стремление к миру, как его уже якобы продемонстрировал Киев.

Ранее сообщалось, что Мелони провела переговоры с Зеленским в ходе личной встречи. При этом главы двух государств рассмотрели перспективы установления перемирия на Украине. Премьер-министр Италии подчеркнула, что Украина демонстрирует полную расположенность к незамедлительному прекращению боевых действий.