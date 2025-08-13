Анкоридж, крупнейший город Аляски, готовится к новому историческому событию — здесь состоятся переговоры президентом РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как отмечает итальянская газета La Stampa, этот город уже не раз становился площадкой для важных международных встреч.

Так, в марте 2021 года здесь проходили переговоры представителей администрации экс-американского лидера Джозефа Байдена с китайскими дипломатами, а в 1971 году в Анкоридже встретились 37-й президент США Ричард Никсон и император Японии Хирохито.

Как отмечают авторы материала, выбор Анкориджа для переговоров между Москвой и Вашингтоном символичен Аляска, купленная США у России в 1867 году, до сих пор сохраняет следы русского влияния, включая местный диалект на основе русского языка.

Сам город, который до начала XX века был эскимосской деревней, превратился в современный мегаполис благодаря строительству Alaska Railroad в 1914 году и нефтяному буму 1980-х.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому сыграть на рояле голым на Аляске.