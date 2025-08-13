Украинскому президенту Владимиру Зеленскому нечего делать на встрече глав государств на Аляске. Все, что он может, — это устроить выходку типа игры на рояле. Такое заявление сделал Виктор Медведчук, глава движения «Другая Украина». Его точку зрения привел ТАСС.

По мнению политика, когда европейские лидеры проталкивают Зеленского для участия во встрече на Аляске, это выглядит абсурдом. Ему там нечего делать.

«Что может там делать нелегитимный, если туда попадет? Скулить, как брошенный пес? Упасть в истерике на спину и дрыгать ногами? Клянчить денег? Сыграть без штанов на рояле?» — задался вопросом Медведчук.

Он добавил, что президент Украины невменяем, он успел проиграть и провалить все, что от него зависело. Европа, по его утверждению, стремится устроить цирк из встречи на высшем уровне и поэтому проталкивает туда клоуна. В то же время у Зеленского нет никаких рычагов давления на ситуацию, и поэтому ему нечего делать на Аляске.

Ранее на Украине высказались о Зеленском и предрекли ему неучастие в переговорах РФ и США. По мнению депутата Рады Дубинского, у президента была возможность принять участие в мирных переговорах и урегулировать конфликт с Россией, но он ничего не стал предпринимать, поэтому его исключили из переговорного процесса.