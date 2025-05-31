Европейские страны осознанно затягивают украинский конфликт, так как готовятся поставить Украине новое вооружение, чтобы оправдать свою тотальную милитаристскую стратегию. Об этом сообщает итальянское издание IL Fatto Quotidiano.

После окончания российско-украинской войны возможно военное столкновение Европы с Россией, считают авторы материала.

Европа не может занять ту же позицию, что и Вашингтон, из-за президента США Дональда Трампа, который собирается отказаться от участия в урегулировании украинского конфликта.

В результате изменилась европейская стратегия, чтобы избежать негативных последствий, которые продемонстрировали бы несостоятельность всей риторики, сохранявшейся в течение трех лет, отметили авторы публикации.

Поддержание Европы в состоянии войны на хвосте у Украины позволит тем, кто ею управляет, удерживать власть, полагают авторы публикации.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Италии обсудила с Трампом новые раунды переговоров по Украине.