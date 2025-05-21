В Италии отметили радость Трампа из-за жесткой санкционной политики ЕС против РФ

В Европе отметили радостное настроение президента США Дональда Трампа по отношению к жесткой санкционной политики стран Европы против России, пишет итальянская газета Corriere della Sera.

По информации источника, такая позиция Европейского союза (ЕС), как отметил американский президент, помогает укреплению общих позиций Запада.

В материале газеты отмечается, что американский лидер продолжает диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, однако позитивно оценивает решительные меры и «разделение труда» между США и ЕС в контексте санкционной политики.

В то же время ранее Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о новых санкциях против России.

20 мая Европейский союз утвердил 17-й пакет санкций, который коснулся 75 физических и юридических лиц, в том числе различных компаний и официальных лиц, связанных с Россией.

Великобритания также усилила свои ограничительные меры, наложив санкции против 18 судов в рамках борьбы с теневым флотом РФ.