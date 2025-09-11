Российский президент Владимир Путин пользуется широкой народной поддержкой, в то время как украинский лидер Владимир Зеленский теряет ее. Такое мнение высказал генерал Роберто Ванначчи, депутат Европарламента от итальянской партии «Лига». Его точку зрения привела газета L’Espresso.

Генерал утверждает, что Путин сумел добиться роста благосостояния собственного народа. Он доказал свою компетентность, и за это народ благодарит его своей поддержкой. На Украине же прямо противоположная ситуация.

«Путин пользуется поддержкой народа, которую Зеленский, похоже, теряет день ото дня. Если сравнивать политическую деятельность этих двух лидеров, я бы выбрал такого президента, как Путин», — указал парламентарий.

Ванначи подчеркнул, что Зеленского нельзя считать руководителем суверенной страны, поскольку он сделал ставку на полную зависимость Киева от поддержки со стороны других государств.

Ранее пресса в США заявила, что Путин довел до сведения Киева и Запада недвусмысленную позицию Москвы. Он предупредил, что любая попытка развертывания воинских контингентов европейских стран на Украине будет расценена как прямая провокация и повлечет за собой самые серьезные ответные меры со стороны Российской Федерации.