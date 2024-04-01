В Израиле проходит стотысячная демонстрация против правительства Нетаньяху

В Израиле проходят массовые протесты с требованием отставки правительства Биньямина Нетаньяху и досрочного проведения выборов.

По предварительным данным, в акциях приняли участие более 100 тысяч человек. Организаторы заявили, что протесты продлятся четыре дня.

Манифестанты возмущены тем, что в руках боевиков ХАМАС остается еще около 130 заложников, несмотря на то, что израильская армия проводит военные действия в секторе Газа.

По официальным данным Тель-Авива, за время проведения сухопутной операции погибло 600 израильских военных.

Конфликт на Ближнем Востоке начался 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС атаковало территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проводить жесткую операцию, не считаясь с жертвами среди мирных палестинцев.