В Японии назвали «крайне важным» предстоящий телефонный разговор Путина и Трампа

Отношения РФ и США имеют огромное значение, в том числе предстоящий разговор президентов, заявил на пресс-конференции в понедельник генеральный секретарь правительства страны Ёсимаса Хаяси.

Он напомнил, что в 10:00 по времени США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, после чего созвонится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Контакты РФ и США, подчеркнул Хаяси, носят крайне важный смысл для ситуации на Украине. Япония с большим интересом будет следить за их развитием, заключил он.

В субботу, 17 мая, Трамп заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом.

Ранее сообщалось о том, что с вертолета ВМС США в Японии выпал мешок с сигнальными ракетами.