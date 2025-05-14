С вертолета ВМС США в Японии выпал мешок с сигнальными ракетами
С вертолета ВМС США на Окинаве в Японии уронили сумку с сигнальными ракетами
Фото: [pxhere.com]
С вертолета UH-1 ВМС США в японской префектуре Окинава выпал мешок с сигнальными ракетами. Об инциденте сообщает телеканал NHK.
Вес мешка составил около 18 килограммов.
К счастью, никто не пострадал.
Представители местных властей предупредили жителей о том, что к сигнальным ракетам нельзя приближаться.
Также гражданам напомнили о необходимости сообщать о таких находках.
Ранее сообщалось о том, что ответ Захаровой по вопросу Курильских островов шокировал правительство Японии.