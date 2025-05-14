С вертолета ВМС США в Японии выпал мешок с сигнальными ракетами

С вертолета UH-1 ВМС США в японской префектуре Окинава выпал мешок с сигнальными ракетами. Об инциденте сообщает телеканал NHK.

Вес мешка составил около 18 килограммов.

К счастью, никто не пострадал.

Представители местных властей предупредили жителей о том, что к сигнальным ракетам нельзя приближаться.

Также гражданам напомнили о необходимости сообщать о таких находках.

Ранее сообщалось о том, что ответ Захаровой по вопросу Курильских островов шокировал правительство Японии.