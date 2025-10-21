В Японии правительство ушло в отставку во главе с премьер-министром

В Японии кабинет министров отправился в отставку вместе с премьер-министром Сигэру Исибой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление, сделанное канцелярией премьера.

Исиба занял свой пост чуть более года назад. Теперь же он отправился в отставку, как и весь его кабинет министров. Это сделано перед выборами. В этот же день собирается на свою внеочередную сессию нижняя палата парламента. Планируется, что она выберет премьером Санаэ Такаити, главу Либерально-демократической партии. За счет этого политик станет первой женщиной на этом посту. Еще день назад ЛДП не имела большинства, но она сумела заключить союз с консервативной партией «Общество обновления Японии», что и принесло победу для Такаити.

После избрания в течение одного дня должно быть назначено новое правительство. По некоторой информации, главой Министерства иностранных дел станет Тосимицу Мотэги. Он уже занимал этот пост когда-то на протяжении двух лет.

Ранее сообщалось, что в 2025 году путешественники из России стали вдвое чаще посещать Японию. При этом каждый месяц увеличение турпотока чувствуется все сильнее. В сентябре Японию посетило 21200 путешественников, что на 108,1% больше, чем в сентябре 2024 года.