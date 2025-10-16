Россияне увеличили вдвое число поездок в Японию

В 2024 году путешественники из России стали вдвое чаще посещать Японию. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на цифры, приведенные Японской национальной туристской организацией (JNTO).

За первые три квартала прошлого года в Японию въехало из РФ 63832 человека. В текущем году это число выросло более чем в два раза.

«Из России в Японию за девять месяцев 2025 года въехали 129 200 человек, что превысило аналогичный показатель 2024 года на 102,4%», — указали аналитики.

При этом каждый месяц увеличение турпотока чувствуется все сильнее. В сентябре Японию посетило 21200 путешественников, что на 108,1% больше, чем в сентябре 2024 года.

По данным этой организации, российские туристы следуют тренду увеличения спроса на Японию. В эту страну в текущем году въехало 31,654 млн иностранцев, что на 17,7% больше, чем годом ранее.

Ранее российская блогерша Анна Гекдемир рассказала о впечатлениях после посещения Японии, где она проживала в доме местной семьи в Осаке. Ее тронули щедрость и искреннее гостеприимство хозяев дома, где она проживала.