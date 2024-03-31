В Одесской области поврежден объект энергетической инфраструктуры

Силы обороны юга ВСУ сообщили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры. Информация об этом опубликована в мессенджере структуры.

Ночью 31 марта в Одесской области, а также в других областях Украины звучал сигнал воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой информации страны, «красными» горели Сумская, Полтавская, Харьковская и Днепропетровская области.

Кроме того, мы сообщали, что взрывы произошли в Киевской и Харьковской областях.

Силы обороны юга ВСУ сообщили, что в результате повреждения энергетического объекта произошел пожар, из-за чего некоторые населенные пункты были обесточенными. Какой именно объект получил повреждение, не говорится. В структуре подчеркнули, что на месте ЧП идут восстановительные работы.

Россия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года. Цель таких атак заключается в снижении военного потенциала ВСУ. Удары начались сразу после теракта, который киевской режим устроил на Крымском мосту.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что российские военные не наносят удары по социальной инфраструктуре и жилым домам.

Ранее мы сообщали, что в Махачкале и Каспийске введен режим контртеррористической операции.