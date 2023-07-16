В ЮАР отказались пообещать Путину безопасность от уголовного преследования МУС

Руководство Южно-Африканской республики пока не может точно сказать, стоит ли ждать очного визита президента России Владимира Путина на саммит БРИКС, который пройдет в ЮАР в августе 2023 года.

Как заявил генсек правящей в ЮАР партии «Африканский национальный конгресс» Фикиле Мбалула, в этом вопросе есть определенные сложности. Кроме того, от российской стороны также не поступало четких утвердительных или отрицательных сигналов.

Что до сложившейся в связи с выдачей Международным уголовным судом ордера на арест Путина ситуации, Мбалула отказался дать определенный ответ, напомнив лишь, что страна имеет четкие обязательства перед данной международной организацией.

«ЮАР является членом МУС и понимает свои обязательства, которые на нее возлагаются, однако правительство страны работает над решением ситуации", - цитирует Мбалула ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию на фронтах СВО в условиях продолжающегося с 4 июня контрнаступления на российские позиции украинской армии. Глава государства отметил, что Армия России не просто отражает напор противника, но и занимает выгодные позиции. Таким образом, как добавил Путин, все попытки Запада помочь Киеву оружием, по сути, терпят фиаско.