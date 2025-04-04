В Южной Корее суд одобрил импичмент президента

Вынесение импичмента президенту Юн Сок Елю было полностью законным шагом, такое решение было вынесено Конституционным судом Южной Кореи. Об этом сообщил ТАСС.

В Конституционном суде Южной Кореи заседают восемь судей. Чтобы одобрить законность импичмента, им надо было набрать шесть голосов. В то же время все судьи проголосовали единогласно, что у Юн Сок Еля, президента страны, не было никаких веских причин вводить военное положение. Следовательно, объявленный ему импичмент полностью правомерен.

«Ответчик нарушил политический нейтралитет вооруженных сил, нарушил конституционную обязанность верховного главнокомандующего», — указал судья, который выступал председателем во время рассмотрения дела.

Тем самым, по мнению судей, Юн Сок Ель нарушил права граждан Южной Кореи, переступил через юридические нормативы, а также посягнул на независимость парламента и Центральной избирательной комиссии. Он вдобавок пытался влиять на судей, нарушая принципы их неподкупности и беспристрастности.

Ранее сообщалось, что компания из Южной Кореи LG Electronics подготовилась к возвращению в РФ и даже произвела пробный перезапуск принадлежащего ей завода на российской территории. Завод LG находится в Москве, он до 2022 года выпускал холодильники и стиральные машины.