В Южной Осетии рассматривают возможность повышение возраста выхода на пенсию. Об этом сообщило радио Sputnik Южная Осетия со ссылкой на министра труда и социальной защиты Олега Гаглоева.

Он отметил, что многие граждане в возрасте 55 и 60 лет все еще хотят продолжать трудовую деятельность.

«Поэтому, с одной стороны, почему бы не предоставить им такую возможность?», — отметил Гаглоев.

По его словам, увеличение пенсионного возраста может положительно сказаться на финансах социального фонда республики. Это решение позволит не только улучшить состояние бюджета, но и повысить размер пенсионных выплат для будущих пенсионеров.

Эксперты отмечают, что введение новых условий выхода на пенсию на фоне растущей экономической активности может стать ключевым шагом к укреплению социальной системы Южной Осетии.

Сейчас в республике возраст выхода на пенсию для женщин составляет 55 лет, а для мужчин — 60. В России пенсионный возраст начинается с 60 лет и с 65 — для мужчин.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что президента Южной Осетии Алана Гаглоева госпитализировали в больницу во Владикавказе.