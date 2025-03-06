Президента Южной Осетии госпитализировали в больницу во Владикавказе

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев оказался в больнице. Врачи подозревают у него инфаркт, сообщила Baza и еще ряд каналов в Telegram.

Сообщается, что глава республики почувствовал себя плохо 6 марта, днем. В это время он находился в Цхинвале. На место вызвали скорую помощь, которая доставила политика в кардиологическое отделение больницы во Владикавказе.

Пресс-секретарь Гаглоева заявила, что президент Южной Осетии проходит обследования. Врачи лишь подозревают инфаркт у пациента, но пока не могут это подтвердить.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае убили главу района. Подозреваемый пытался покончить с собой и оказался в больнице.