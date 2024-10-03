В Калининграде задержали двух сотрудников разведки Минобороны Украины за шпионаж

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ уточнили, что задержанные пытались проникнуть на территорию России с территории Литвы через Калининград. Именно в этом городе их удалось задержать.

«При проведении следственных действий установлено, что сопутствующей целью операции являлось похищение и незаконное перемещение через государственную границу РФ несовершеннолетнего гражданина России, отцом которого является сотрудник ГУР МОУ», — говорится в сообщении спецслужб.

Отмечается, что таким образом сотрудники ФСБ пресекли шпионскую деятельность сотрудников украинских спецслужб, которые хотели нанести ущерб безопасности РФ. Кроме того, как уточнили в ведомстве, ГУР поставило своим подчиненным задачу собирать сведения о защищенности границы между Литвой и Россией.

Для реализации преступления в качестве агента был привлечен гражданин Украины. Он должен был проводить опрос жителей литовского приграничья для получения интересующих Киев данных, а также вести разведку с помощью специальных технических средств.

На данный момент против задержанных заведено уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Их отправили под арест.

ФСБ регулярно сообщает о выявлении граждан, которые сотрудничают со спецслужбами Украины в целях подрыва национальной безопасности страны. Украинские кураторы обещают завербованным большие суммы за выполнение определенных задач. Чаще всего граждан обязывают устраивать различные диверсии, а также собирать разведывательную информацию.

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