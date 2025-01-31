В Канаде пригрозили Трампу из-за его решения повысить пошлины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с резким предупреждением в адрес США в связи с возможным увеличением пошлин на товары из Канады, передает РИА Новости.

Это заявление последовало после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал введение дополнительных пошлин в размере 25% на товары из Мексики и Канады, начиная с 1 февраля 2025 года.

В своем выступлении Трюдо подчеркнул, что Канада не намерена мириться с такими мерами и продолжит борьбу за отмену тарифов.

«Мы не отступим и не успокоимся, пока эти тарифы не будут сняты», — отметил Трюдо.

Что касается обеспокоенности Соединенных Штатов по поводу контрабанды наркотиков и миграции, Трюдо уверил, что канадское правительство уже приняло меры для решения этих вопросов.

«Не более 1% фентанила и нелегалов классифицируются как поступающие в США через нашу северную границу», — отметил он.

Ранее Трюдо объявил о намерении уйти в отставку после выборов нового лидера Либеральной партии Канады. Политик, который занимал пост премьер-министра в течение десяти лет, выразил надежду на то, что новый лидер обеспечит продолжение политического курса партии.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пообещал Канаде снизить налоги за вступление в состав Соединенных Штатов.