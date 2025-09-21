В Карибах США и Доминикана перехватили судно с кокаином

Впервые Соединенные Штаты и Доминиканская Республика объединили усилия в антинаркотической операции в Карибском море. Об этом сообщил Карлос Деверс, представитель Национального управления по контролю за наркотиками (DNCD) Доминиканской Республики, в ходе пресс-конференции, передает издание Listin Diario.

Согласно информации разведки, быстроходное судно, предположительно перевозившее наркотические вещества в Доминиканскую Республику для дальнейшей транспортировки в США, было обнаружено в 148 км к югу от берегов республики. Доминиканская сторона была заблаговременно уведомлена о приближении судна, нарушающего закон. Американские военно-воздушные силы нанесли удар по катеру, полностью уничтожив его.

Военно-морские силы США и сотрудники DNCD совместно изъяли 13 упаковок, содержащих 377 свертков, обмотанных липкой лентой и помеченных различными знаками. Общий вес изъятого кокаина составил около тонны. Деверс уточнил, что взрыв судна привел к уничтожению 60 пакетов с наркотиками.

В настоящее время доминиканские правоохранительные органы проводят следственные мероприятия с целью выявления лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств.

